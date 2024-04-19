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Mardin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, Ömerli-Yeşilli kara yolunda bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ömerli- Yeşilli kara yolunda R.G. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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