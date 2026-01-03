Haberler

Mardin'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü S.S. idari para cezasına çarptırıldı. Emniyet, sürücülerin trafik güvenliğini tehdit eden davranışlarına karşı toplumu duyarlı olmaya çağırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ilçesinde motosikletin önünü kaldırarak seyir halinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü S.S. yakalandı.

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulanan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Trafiğin akışını tehlikeye atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Mardinimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
