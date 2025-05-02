Mardin'de Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
Mardin'de etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesini düşürürken, hava kalitesinde de azalma yaşanmasına neden oldu. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunanları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor.
Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün görülmeye başlanan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesinde de azalma yaşanıyor.
Merkez Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı bulunanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel