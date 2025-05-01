İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Mardin'de Toz Taşınımı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Mardin'de Toz Taşınımı Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Mardin'de görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin bozulmasına neden olarak vatandaşların zor anlar yaşamasına yol açtı. Kızıltepe ilçesi ise toz nedeniyle kızıl bir renge büründü.

Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MARDİN - Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Mardin'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesi düşerken, hava kalitesindeki bozulma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, toz taşınımı nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesi bir süreliğine adeta kızıl bir renge büründü. Toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkilenirken, meteoroloji yetkilileri, tozun kent genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.