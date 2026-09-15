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Mardin'de tırla çarpışarak devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Mardin'de tırla çarpışarak devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
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- Kaza nedeniyle dökülen saman balyaları nedeniyle Şanlıurfa-Mardin kara yolunda ulaşım aksadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırla çarpışması sonucu devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunda plakası öğrenilemeyen tır ile 47 PC 101 plakalı saman balyası yüklü kamyonet çarpıştı.

Kamyonetin devrilmesiyle dökülen saman balyaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol ekiplerin temizlik çalışması sonrası kısmen trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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