Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ve tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır ile 1 tanker, kar yağışının etkili olduğu Sanayi Mahallesi'nde Şenyurt Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yoldan çıkan tanker, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.