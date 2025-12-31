Haberler

Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle 2 tır ve bir tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tır ve tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır ile 1 tanker, kar yağışının etkili olduğu Sanayi Mahallesi'nde Şenyurt Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yoldan çıkan tanker, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı