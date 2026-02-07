Haberler

Mardin'de Otomobil ile TIR Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'de meydana gelen kazada bir otomobil ile TIR çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplamda 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

MARDİN'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ve 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü ağır, 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


