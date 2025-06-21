Mardin'de Tır ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

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Nusaybin ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Kadir Atay olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Serhat Atay hastanede kurtarılamadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş öldü.

Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Eskiyol Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan Kadir Atay (18) olay yerinde hayatını kaybetti, ağabeyi Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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