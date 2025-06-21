Mardin'de TIR ile Çarpışan Motosikletten Acı Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de TIR ile Çarpışan Motosikletten Acı Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile çarpışan motosikletteki Kadir Atay hayatını kaybetti, Serhat Atay ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de TIR ile çarpışan motosikletteki Kadir Atay (18) öldü, Serhat Atay (34) ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Eskiyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen TIR ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklette bulunan Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Serhat Atay ise ilk müdahalesi sonrası ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kadir Atay'ın cenazesi, hastane morguna gönderilirken, ismi öğrenilemeyen TIR şoförü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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