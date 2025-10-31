Haberler

Mardin'de TIR'a Çarpan Kamyonun Şoförü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kum yüklü bir kamyon, freni tutmayınca önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kamyonun şoförü Siraç Akay (59) kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı girişinde meydana geldi. Siraç Akay yönetimindeki kum yüklü kamyon, iddiaya göre freni tutmayınca önünde ilerleyen TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Siraç Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akay'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
