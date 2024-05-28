Mardin'de tarlada biçerdöver kazası: Köpek üç ayağını kaptırdı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek yaralandı. Köpeğin durumu Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirildi ve ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek yaralandı.
Kırsal Örencik Mahallesi'nde tarlada hasat yapan operatörün fark etmemesi sonucu köpek biçerdöverin altında kaldı.
Üç ayağını biçerdövere kaptıran köpek ağır yaralandı.
Durum Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirildi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan köpek, Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürüldü.