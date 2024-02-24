Mardin'de tarım aracı sürücülerine reflektör eğitimi verildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi. Kızıltepe İlçesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, traktör römorklarına üçgen reflektörler takıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında tarım aracı sürücülerine eğitim verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Kızıltepe İlçesi Bozhöyük Mahallesi'nde tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının azaltılması amacıyla 55 tarım aracı sürücüsüne eğitim verdi.
Proje kapsamında Valilik tarafından temin edilen üçgen reflektörler, jandarma trafik ekipleri tarafından eğitime katılan sürücülerin traktör römorklarına takıldı.