Mardin'de Tarihi Sokaklar İçin Aydınlatma Çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki 1. Cadde ve tarihi sokaklarda aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve turizme kazandırma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Artuklu ilçesinin en önemli turizm rotalarından biri olan tarihi 1. Cadde ve çevresindeki sokaklarda kapsamlı bir aydınlatma çalışması gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışma kapsamında, cadde ve sokaklarda yanmayan veya arızalı lambalar tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca bozulmuş aydınlatma direkleri onarılarak, sokak lambaları aslına uygun şekilde düzenleniyor. Böylece hem gece görünürlüğü artırılıyor hem de tarihi dokunun özgün silueti korunmuş oluyor.

Yapılan aydınlatma çalışmaları ile birlikte hem turistlerin hem de vatandaşların akşam saatlerinde güvenle ve keyifle gezebileceği bir ortam oluşturuldu.