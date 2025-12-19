Mardin'de tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen hayvan figürlü heykel, farklı renk, ebat ve kabartmalara sahip 45 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
