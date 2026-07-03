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Tankerin çarpıp sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü

Tankerin çarpıp sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tankerin çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü Yusuf Timur (72) hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tankerin çarparak sürüklediği otomobilin sürücüsü Yusuf Timur (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğleden sonra, İpek Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 72 BD 504 plakalı tanker, Yusuf Timur idaresindeki 41 RC 500 plakalı otomobille çarpıştı. Tankerin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yusuf Timur, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Timur'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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