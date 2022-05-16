Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler

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Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün takla atması sonucu sürücü yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Nusaybin-Midyat kara yolunda 01 AJA 490 plakalı ekmek taşıyan minibüs, Çağlar Mahallesi mevkisinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Nusaybin, Minibüs, Mardin, Güncel, Haberler

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