Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler

Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı
AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün takla atması sonucu sürücü yaralandı.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Nusaybin-Midyat kara yolunda 01 AJA 490 plakalı ekmek taşıyan minibüs, Çağlar Mahallesi mevkisinde takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel