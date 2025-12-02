Mardin'de Tabancayla Vurulmuş Bir Genç Adamın Cenazesi Defnedildi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeki aracında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Mehmet Mansur Barak (27), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki araçta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Mansur Barak olduğu belirlenen kişinin başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Barak'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'ne götürülüp defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.