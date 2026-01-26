Haberler

Mardin'de SYDV Müdürü sahte diploma kullanarak tutuklandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla SYDV Müdürü Buket Berhemoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı.

MARDİN'de sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Buket Berhemoğlu (48), tutuklandı.

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan Buket Berhemoğlu hakkında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis ekipleri, 23 Ocak'ta Berhemoğlu'nun evinde arama yaptı. Aramanın ardından Berhemoğlu gözaltına alındı. Buket Berhemoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

