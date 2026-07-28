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Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesi Kırsal Beylik Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırsal Beylik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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