Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesi Kırsal Beylik Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırsal Beylik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA