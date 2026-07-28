Haberler

Mardin'de sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı

Mardin'de sokaktaki kavga hastaneye taşındı: 8 yaralı, 9 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı, sopalı kavga, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı, sopalı kavga, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam etti. Kavgada 8 kişi yaralanırken, hastanede çıkan ikinci kavgaya müdahale eden ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tarafların yakınları da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada karşılaşan taraflar arasında ikinci kez arbede yaşandı. Hastane polisi ile jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. 9 kişi gözaltına alınırken, çevik kuvvet polisleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı

Korkunç kaza: Hurda yığınından cansız bedenleri çıkarıldı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

Sokaktaki öfke hastaneye taştı: Şehri birbirine kattılar!
Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"