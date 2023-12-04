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Mardin'de soba yangınında anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

4 Aralık 2023 16:47 Son Güncelleme: 16:48 Abone Ol

Mardin'in Savur ilçesinde sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin parlaması sonucu çıkan yangında bir anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın evde hasara yol açtı.