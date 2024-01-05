Mardin'de Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri önlem alarak kazaların önüne geçmeye çalıştı.
MARDİN'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Mardin'i etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sisle birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler hızlarını yavaşlatarak ilerledi. Trafik ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, sürücüleri yönlendirdi.