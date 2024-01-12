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Mardin'de Sis Nedeniyle Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

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Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

MARDİN'de etkili olan sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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