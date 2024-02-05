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Mardin'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARDİN'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü; sürücüler zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü; sürücüler far ve ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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