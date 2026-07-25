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Mardin'de sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Mardin'de sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarında başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarında başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu bahçesindeki halı sahada düzenlenen ödül töreninde sınavlarda başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, törende yaptığı konuşmada, derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

Sınav sonuçlarının ardından müdürlük olarak büyük gurur yaşadıklarını belirten Duyan, "Bu emek, gayret, sonuç hepimizin. Maarif Modeli ile birçok etkinliklerde artık birinciliklere, ikinciliklere doyamıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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