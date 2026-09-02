Mardin'de Silo İnşaatında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren çelik silonun çatısında çalışan 47 yaşındaki Kadir Kaya, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 5 çocuk babası Kaya, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
MARDİN'de inşaat halindeki çelik silonun çatısından düşen Kadir Kaya (47), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 31 Ağustos'ta Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatında meydana geldi. Silonun çatısında çalışan Kadir Kaya, metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.