Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Fırat Baraş (23), hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Baraş, tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baraş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Fırat Baraş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.