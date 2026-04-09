Mardin'de silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'de silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde ruhsatsız silah ve tarihi eserleri satma hazırlığındaki şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İki ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 5 tabanca, av tüfeği, 15 şarjör, 502 mühimmat ve 15 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
