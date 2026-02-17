Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Artuklu ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç hasar gördü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yalım Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç hasar gördü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel