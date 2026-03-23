Mardin'de seyir halindeki bir minibüs yandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün yangın çıkması sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.
Yoncalı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüste seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü aracını yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur