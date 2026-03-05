Haberler

Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi Derik kara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 DY 2032 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki R.G. (30), R.A. (19), M.A. (18) ve E.Ö.(24) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare