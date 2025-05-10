Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzeri Büyükdere Mahalle mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,