Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzeri Büyükdere Mahalle mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.