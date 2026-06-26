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Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı

Mardin'in 2 ilçesinde saman yüklü tır ile traktör yandı
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Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde saman yüklü tır ile traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınlarda tır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde saman yüklü tır ile traktörde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Derik ilçesinin kırsal Başaran Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine saman yüklenen tırda ve Kızıltepe ilçesinin Büyükboğaziye Mahallesi'nde tarlada bulunan traktörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda tır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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