Mardin'de saman yüklü TIR yandı

?MARDİN'in Derik ilçesinde saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

?

?Derik ilçesine bağlı kırsal Başaran Mahallesi'nde şoförünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

?

?Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı