Mardin'de 'Sağlıkçılar Gazze için ayakta' programı düzenlendi

Mardin'de sağlık çalışanları tarafından Gazze'ye destek programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda "Sağlıkçılar Gazze için ayakta" programı düzenlendi.

Programda bir araya gelen sağlık çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, "Mardin'de sağlıkçılar Gazze için ayakta" yazılı pankart açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Haşim Ökmen, sağlığın her koşulda korunması gereken en temel insan hakkı olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında görevini sürdüren sağlık çalışanlarının yalnızca yaralıları değil, insanlığın onurunu da ayakta tuttuklarını vurgulayan Ökmen, şöyle konuştu:

"Biz sağlıkçılar çok iyi biliriz, yaralı kim olursa olsun elimizi uzatırız, çünkü bizim mesleğimiz insanı yaşatmaktır. Gazze'de aylardır devam eden saldırılar sonucunda sağlık kuruluşlarının hedef alınması ve sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi, tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. Sağlıkçılar olarak biz sadece tedavi eden değil, aynı zamanda insanlığın şerefini koruyan bir mesleğin mensuplarıyız. Filistin'de görev şehidi olan tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Bizler, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarının fedakarlıkla yürüttükleri mücadeleyi takdirle karşılıyor, tüm kalbimizle yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Mardin İHH İl Başkanı Hamdullah Aşar da sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınayarak, "Bir sağlıkçıya, hastaneye bomba geliyorsa o savaş, savaş olmaktan çıkmıştır. Tamamen bir soykırıma dönüşmüştür. Bir doktoru katletmek bir insanı katletmek gibi değildir. Bir doktor işini yapamazsa orada insanlar acı çekerek ölmeye mahkumdur. Tedavi hakları insanların ellerinden alınmıştır. Yetersiz sağlık hizmetinden dolayı binlerce çocuğun öldüğünü gördük. Biz buna Mardin olarak karşı durduk." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından dua edildi.