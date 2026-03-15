Mardin'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı, Tarlalar Zarar Gördü

Mardin'de etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev su altında kalırken, buğday ekili tarlalar zarar gördü. Çöken bir ahırdan kurtarılan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
