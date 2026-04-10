Mardin'de Polis Haftası törenlerinde Gara şehidi Vedat Kaya anıldı

MARDİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya mezarı başında dualarla anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Selen Kışlası Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Özel Harekat polislerinin saygı atışı gerçekleştirdiği törende, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi. İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, beraberindeki emniyet personeli ve şehit yakınları ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Tecimer, 2021 yılında Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit olan polis memuru Vedat Kaya'nın mezarı başında anne ve babasıyla bir araya gelerek dua etti.

'EMANETİNİZ EN KIYMETLİ ONURUMUZDUR'

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, teşkilatın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, "Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıldönümünde, Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak huzurunuza yalnızca bir görev bilinciyle değil; derin bir minnet, tarifsiz bir özlem ve büyük bir gururla çıkıyoruz. Sizler, bu vatan uğruna gözünüzü kırpmadan can verirken; ardınızda sadece bir bayrak değil, dimdik ayakta duran bir millet ve sarsılmaz bir irade bıraktınız. Bugün bizler, attığımız her adımda, tuttuğumuz her nöbette sizlerin izinde; sizlerin emaneti olan bu topraklarda huzur ve güvenliği sağlamak için aynı inançla görev yapıyoruz. Emanetiniz olan bu vatan, bu bayrak ve bu kutsal değerler; kalbimizde taşıdığımız en büyük sorumluluk, en kıymetli onurdur. Sizler ebediyete uğurlandığınız gün değil, milletimizin kalbinde yaşamaya başladığınız gün olarak hatırlanacaksınız" dedi.

