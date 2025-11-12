Haberler

Mardin'de 'Pembe Fırça' Resim Sergisi Açıldı

Mardin'de 'Pembe Fırça' Resim Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Pembe Fırça' resim sergisi, kanserde erken tanı farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sergide kadın kursiyerlerin eserleriyle umudu ve yaşam mücadelesini yansıtan mesajlar veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Pembe Fırça" resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde "Pembe Fırça" sergisinde kanserde erken tanı farkındalığına dikkat çekildi.

Kadın kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide, resimler bir sanat ürünü olmanın ötesinde, umudu, dayanışmayı ve yaşam mücadelesini renklerin diliyle yansıtıldı.

Sergide, kadınların üretkenliğini görünür kılmayı, sanatı farkındalıkla buluşturmayı ve "Erken Tanı Hayat Kurtarır" mesajını toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor.

Açılışa Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Genel Sekreter Yardımcıları Şahin Arpağ ve Ümran Tanış, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, belediye daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.