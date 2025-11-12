Mardin'de 'Pembe Fırça' Resim Sergisi Açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Pembe Fırça" resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde "Pembe Fırça" sergisinde kanserde erken tanı farkındalığına dikkat çekildi.

Kadın kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide, resimler bir sanat ürünü olmanın ötesinde, umudu, dayanışmayı ve yaşam mücadelesini renklerin diliyle yansıtıldı.

Sergide, kadınların üretkenliğini görünür kılmayı, sanatı farkındalıkla buluşturmayı ve "Erken Tanı Hayat Kurtarır" mesajını toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor.

Açılışa Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Genel Sekreter Yardımcıları Şahin Arpağ ve Ümran Tanış, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, belediye daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.