Mardin'de Park Halindeki Araç Alev Aldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabaha karşı Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, sanayi sitesinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

