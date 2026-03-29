Mardin'de Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Furkan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23), ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

