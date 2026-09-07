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Mardin’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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