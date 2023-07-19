Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şehmus Danış (69) hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Şehmus Danış'ın cansız bedeni otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Şehmus Danış (69) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen tarihi İpek Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şehmus Danış'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmus Danış'ın cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü.