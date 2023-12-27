Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

MARDİN'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşar adımla geçmeye çalışan Z.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Z.A., asfalt zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.