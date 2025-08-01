Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 53 DP 334 plakalı otomobil ile 47 AAF 131 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araçlar yol kenarındaki tarlaya devrilirken, sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.