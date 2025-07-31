Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 53 DP 334 plakalı otomobil ile 47 AAF 131 plakalı traktör, Hocaköy Mahallesi'nde çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel