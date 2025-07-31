Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 53 DP 334 plakalı otomobil ile 47 AAF 131 plakalı traktör, Hocaköy Mahallesi'nde çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.