Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Abdulhakim Y. (23), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Mustafa Y. (50) ve Mehmet Nur Y. (20), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.