Mardin'de Otomobil Kazasında 7 Kişi Yaralandı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dargeçit-Midyat kara yolunun birinci kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AEP 685 plakalı otomobil ile 80 AHV 399 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.M.K (2), M.B.D (5), M.L.D (6), E.D (11), A.K (24), S.K (26), N.D (32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel