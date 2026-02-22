Haberler

Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir otomobilin kadın yayaya çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadın ağır yaralanırken, olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin kadın yayaya çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 19 Şubat'ta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi otomobil, kontrolden çıkarak S.S'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fırlayan kadın, önce yol kenarında park halindeki aracın üstüne, ardından yere düştü.

Araç da park halinde bulunan başka bir aracın üzerine çıkarak, yan durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kadına çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com
500

