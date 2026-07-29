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Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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MARDİN (AA) – Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) – Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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