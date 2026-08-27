Nusaybin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Nusaybin-Cizre kara yolunun Tepeüstü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar refüjdeki demir bariyere çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA